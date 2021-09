Düsseldorf-Oberbilk : Mann stirbt nach Sturz aus Fenster

Düsseldorf Nach dem Sturz aus dem Fenster im fünften Stock eines Hauses in Düsseldorf-Oberbilk, ist ein Mann gestorben. Wie es zu dem Sturz kam, ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Ein 28 Jahre alter Mann ist laut Polizei aus einem Fenster in der fünften Etage einer Wohnung an der Kruppstraße in Oberbilk auf die Straße gestürzt. Kurz darauf erlag er seinen schweren Verletzungen.