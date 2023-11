Einsatz in Düsseldorf-Oberbilk Junge Frau aus Brandwohnung gerettet

Der Einsatzleiter schickte einen Rettungstrupp in die Brandwohnung. In der Zwischenzeit konnte sich die Mieterin auf ihrem Balkon in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte setzten einen Rauchschutzvorhang vor der Brandwohnung und verhinderten dadurch ein Ausbreiten von Brandrauch in den Treppenraum.