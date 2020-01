Brandeinsatz in Düsseldorf-Oberbilk : Hausbewohner nach Feuer in Hotel untergebracht

Düsseldorf Einen Kellerbrand mit starker Rauchentwicklung musste die Feuerwehr am frühen Montagmorgen in Düsseldorf-Oberbilk löschen. Einige Bewohner wurden anschließend in einem Hotel untergebracht.

Die Feuerwehr wurde gegen 1.25 Uhr zu dem Feuer in einem Haus an der Kölner Straße gerufen. Starker Brandrauch quoll aus dem Keller des Mehrfamilienhauses.

Während des Einsatzes wurden die Hausbewohner in einem Großraum-Krankentransportwagen durch den Rettungsdienst betreut.

Nach den Löscharbeiten musste das Haus mit mehreren Hochleistungslüftern vom Rauch befreit werden. Es ist laut ersten Erkenntnissen vorerst unbewohnbar. Mehrere Bewohner mussten noch in der Nacht in einem Hotel untergebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

