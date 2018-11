Nach Brand in Fußball-Vereinsheim: Düsseldorfer Polizei ermittelt Brandstifter

Düsseldorf Die mutmaßlichen Täter für den Brand im Vereinsheim des Fußballvereins Schwarz Weiß 06 in Düsseldorf-Oberbilk sind ermittelt. Der Polizei kam dabei Kommissar Zufall zur Hilfe.

Am Tag nach dem Feuer wurde in Düsseldorf-Holthausen Angelina E. (24) nach einer Unfallflucht festgenommen. Der dabei benutzte Wagen war mit gestohlenen Düsseldorfer Kennzeichen versehen, stammt eigentlich aus Dortmund. Im Auto fanden die Beamten Konsummaterial für harte Drogen, ein Portmonee, einen blauen Kanister sowie ein Tablet. Auf diesem war lediglich ein Video abgespeichert: Die aus einem Pkw heraus gefilmte Vorbeifahrt an dem abgebrannten Vereinsheim, davor stehen noch einige Feuerwehrwagen. Eine Männerstimme sagt zu Beginn aus dem Off: „So Schatz, willst du mal was sehen. Das haben wir gestern veranstaltet. Pass auf jetzt!“ Dann folgt die Fahrt an dem abgebrannten Vereinsheim vorbei und die Stimme sagt anschließend: „Junge, Junge, ist das übel.“