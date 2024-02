Einsatz in Düsseldorf-Oberbilk Feuer auf einem Schrottplatz mit Geruchsbelästigung

Die Feuerwehr Düsseldorf war am Montagabend mit einem Großaufgebot auf der Straße Im Liefeld in Oberbilk im Einsatz. Dort war es aus unklaren Gründen zu einem Großbrand auf einem Schrottplatz gekommen, heißt es vonseiten der Feuerwehr. Gegen 19.30 Uhr erreichten zahlreiche Anrufe die Feuerwehrleitstelle und meldeten eine Rauchentwicklung sowie Flammenschein im Bereich der Straße. Schon auf der Anfahrt konnte der Einsatzleiter die Flammen bestätigen und forderte umgehend Unterstützung an.