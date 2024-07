Feuerwehreinsatz in Düsseldorf-Oberbilk Dritter Brand in Kleingartenanlage in einer Woche

Düsseldorf · Nach zwei Bränden in einer Kleingartenanlage in Düsseldorf-Flingern in den vergangenen Tagen, ist am frühen Freitagmorgen in einer Anlage in Oberbilk ein Brand ausgebrochen.

05.07.2024 , 10:42 Uhr

Das Feuer war in einer Kleingartenanlage an der Siegburger Straße ausgebrochen. Foto: Patrick Schüller

Montag, Mittwoch, Freitag: Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Düsseldorf zum dritten Mal in dieser Woche zu einem Brand in einer Kleingartenanlage gerufen. Nach zwei Feuern in Flingern war diesmal eine Anlage in Oberbilk in direkter Nachbarschaft zur Mitsubishi-Electric-Halle betroffen. Gegen 3.30 Uhr meldete ein Anrufer eine brennende Gartenlaube in der Kleingartenanlage an der Siegburger Straße. Sofort wurden mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse geschickt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, fanden diese eine im Vollbrand befindliche Gartenlaube vor. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden konnte. Im weiteren Einsatzverlauf musste das Dach der Laube geöffnet werden, um auch die letzten Glutnester abzulöschen. Nach etwa 2,5 Stunden kehrten die letzten der rund 20 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

