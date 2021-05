Düsseldorf-Oberbilk : Defekte Gastherme in Mehrfamilienhaus - Frau in Klinik

Defekte Gastherme in Mehrfamilienhaus - Frau in Klinik

Düsseldorf Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Oberbilk stellten Gasgeruch in ihren Wohnungen fest. Eine der Frauen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Bewohnerinnen eines Mehrfamilienhauses in der Borsigstraße in Oberbilk bemerkten Gasgeruch in ihren Wohnungen im vierten und fünften Obergeschoss. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner die beiden Wohnungen bereits belüftet, sodass die Feuerwehr keine Messwerte mehr feststellen konnte.