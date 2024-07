Polizeieinsatz in Düsseldorf Obdachloser gelangte durch offenen Bauzaun in Staatskanzlei

Ein Obdachloser ist am Mittwoch in die Staatskanzlei in Düsseldorf eingedrungen. Nun ist klar, wie. Der Mann hat einen geöffneten Bauzaun genutzt, um unbefugt in das Gebäude zu gelangen. Dem Vernehmen nach war der Mann am Dienstagmorgen unbemerkt durch den Bauzaun am neuen repräsentativen Eingang der Staatskanzlei am Rheinufer gegangen und durch das Portal ins Innere des Gebäudes gelangt. Als Beschäftigte ihn dort antrafen, riefen sie die Sicherheitskräfte. Der Mann verschwand aber wieder, bevor man ihn festnehmen konnte.