Vorfall in Düsseldorf-Hellerhof Notbremse betätigt und Zug mit Lackfarbe besprüht

Am Haltepunkt Düsseldorf-Hellerhof ist es am Freitagabend (14. April) um 23 Uhr in einer Bahn der Linie S6 zunächst zu einem Missbrauch der Notbremse gekommen. Anschließend sollen mehrere Fahrgäste aus dem Zug gesprungen sein und diesen teilweise mit Lackfarbe besprüht haben. Die Bundespolizei sicherte Beweise und Videoaufzeichnungen. Die Tatverdächtigen blieben bislang unbekannt.