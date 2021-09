Düsseldorf-Niederkassel : Raub mit Schusswaffe in Tankstelle - Zeugen gesucht

Raub mit Schusswaffe in Tankstelle - Zeugen gesucht

Düsseldorf Bei einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle in Düsseldorf-Niederkassel hat der Täter Bargeld erbeutet und ist geflüchtet. Die Polizei fahndet und sucht Zeugen.

Ein maskierter Unbekannter hat den Kassierer in einer Tankstelle in Niederkassel mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend flüchtete er mit erbeutetem Bargeld. Die Polizei fahndet nach dem Mann und sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen betrat der Tatverdächtige den Verkaufsraum am Donnerstag um 20.37 Uhr mit einem Blumenstrauß, den er zuvor aus einem Ständer vor der Tür genommen hatte.

An der Theke zog er plötzlich eine Schusswaffe hinter dem Strauß hervor und bedrohte damit den Tankstellenmitarbeiter. Dann entnahm er eine bislang unbekannte Menge an Geldscheinen aus den Kassen und flüchtete in unbekannte Richtung.