Spezialfahrzeug für Ermittler : Neues Brand-Mobil für Düsseldorfer Kriminalpolizei

Düsseldorf Zum ersten Mal haben die Brandermittler des Düsseldorfer KK11 ein eigens Spezialfahrzeug, in dem sie Technik und Beweismittel transportieren und sogar Zeugen vernehmen können.

Das Brand-Mobil ist in zwei Zonen unterteilt: Im vorderen Teil liegt der sogenannte „weiße Bereich“. Hier können die Sitze so umgestellt werden, dass Besprechungen geführt und Zeugen vernommen werden können. Der „schwarze Bereich“ liegt im hinteren Teil des Fahrzeugs. Dort werden Schutzkleidung und Werkzeuge in einem fest verbauten System gelagert. In den Aufbewahrungsmöglichkeiten befinden sich Materialien wie Schaufel, Besen, Leiter, Sackkarre, Schrauben und Nägel. Diese werden oftmals bei der Brandursachenermittlung benötigt, damit die Ermittler den Brandort genau rekonstruieren können.