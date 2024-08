Überfall in Düsseldorf Mit Messer bedroht und ausgeraubt – Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Wie die Polizei am Montag mitteilte, stand der 21-Jährige gegen 19.40 Uhr nahe der Haltestelle, als er plötzlich von einem Mann hinten in den Schwitzkasten genommen wurde. Einer weiterer Tatverdächtigen soll ihm ein Messer an den Bauch gehalten haben, während die zwei anderen Schmiere standen. Die vier jungen Männer hätten den 21-Jährigen geschlagen und dazu aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben. Sie sollen ihm schließlich das Handy und das Portemonnaie abgenommen haben. Anschließend seien sie in Richtung Hofgarten gerannt.