Versuchter, zweifacher Mord in Düsseldorf Nach Messerattacke in Tagesstätte Haftbefehl erlassen

Nach vorläufigem Erkenntnisstand sei der 40-Jährige in der Einrichtung nicht unbekannt gewesen, erläuterte ein Sprecher. Laut Polizei befand sich der Mann zum Tatzeitpunkt in der Unterkunft an der Neusser Straße. Man gehe davon aus, dass er zunächst gezielt auf eine Mitarbeiterin losgegangen sei, die in einem Büro gearbeitet habe. Danach sei auch noch eine zweite Frau attackiert worden.