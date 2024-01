Zwei Brandtote in Düsseldorf Nach Feuer in Oberbilk – keine Spuren von Böllern gefunden

Ein schwarzer Streifen zieht sich über die gelbe Fassade, Fensterscheiben wurden durch Spanplatten ersetzt, der Dachstuhl ist bis auf das Gerüst heruntergebrannt – zwei Wochen nach dem verheerenden Brand in einem Oberbilker Wohnhaus sind die Spuren noch offensichtlich. Am 23. Dezember fing ein Mülleimer in einem Durchgang zum Hinterhof Feuer und griff auf das Haus an der Industriestraße über. Zwei Frauen kamen ums Leben, 22 Personen wurden verletzt.