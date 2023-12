Düsseldorf-Stadtmitte Fünf Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Schützenstraße in Düsseldorf-Stadtmitte sind am Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Neun Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht, fünf von ihnen durch den Rettungsdienst in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.