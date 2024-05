Drei Taten in Düsseldorf, Hilden und Langenfeld Mutmaßlicher Vergewaltiger festgenommen

Ermittlungserfolg für die Düsseldorfer Polizei. Sie konnte einen Mann festnehmen, der unter Verdacht steht, eine Frau im Hasseler Forst vergewaltigt zu haben. Möglicherweise hat er auch ein weiteres Sexualdelikt in Langenfeld begangen. Die Tat in Düsseldorf ereignete sich am 25. April 2023, die in Langenfeld wenige Monate später am 19. Oktober. Dann kam es noch zu einem weiteren Vorfall in Hilden.