Bluttat in Düsseldorf Frau stirbt nach Gewalttat in Rath

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 11.40 Uhr über den Notruf mit dem Hinweis auf ein mögliches Gewaltdelikt in einer Rather Wohnung alarmiert. Laut Polizei wurden in der Wohnung zwei schwer verletzte Personen gefunden. Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft ist eine Frau noch vor Ort gestorben.