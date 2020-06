Düsseldorf-Mörsenbroich : Verdächtiger nach Einbruch in Kindertagesstätte festgenommen

Düsseldorf Nach einem Einbruch in eine Kita in Düsseldorf-Mörsenbroich konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. In seinen Taschen fanden die Beamten diverse Elektrogeräte. Der Mann wird dem Haftrichter vorgeführt.

Am Mittwoch gegen 23.30 Uhr meldeten Zeugen verdächtige Beobachtungen an der Einrichtung an der Eugen-Richter-Straße. Ein Unbekannter hatte mehrere Taschen über den Zaun des Geländes geworfen und war dann geflüchtet.

Einige Meter entfernt konnte der beschriebene Mann durch die herbeigerufenen Polizisten angehalten und kontrolliert werden. In seinen Taschen befanden sich diverse Elektronikgeräte und Werkzeuge. Zeitgleich stellten andere Streifenteams einen frischen Einbruch mit entsprechenden Spuren an der Kita fest.

Die Art und Menge der sichergestellten Gegenstände lassen den Schluss zu, dass sie eventuell aus weiteren Straftaten stammen könnten. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Es handelt sich um einen 38-Jährigen ohne festen Wohnsitz und mit zahlreichen kriminalpolizeilichen Vorerkenntnissen. Nach seiner Vernehmung soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

(csr)