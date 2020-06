Düsseldorf-Mörsenbroich : Fahrradfahrerin bei Zusammenprall mit Pkw schwer verletzt

Düsseldorf Eine 15-jährige Fahrradfahrerin wurde am Mittwoch in Düsseldorf-Mörsenbroich bei einem Unfall mit einem Pkw schwer verletzt. Die Jugendliche musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigem Stand war eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Düsseldorf mit ihrem Mercedes gegen 15.48 Uhr auf der Lenaustraße in Richtung Flingern unterwegs.

Laut mehrerer Zeugenaussagen fuhr die Frau bei Rot in den Kreuzungsbereich der Lenaustraße und des Mörsenbroicher Weg ein. Dabei erfasste sie die Radfahrerin, welche auf der Fahrradfurt des Mörsenbroicher Weg die Lenaustraße in Richtung Grafenberg überquerte.

Die Verletzungen der 15-Jährigen aus Düsseldorf werden jetzt in einem Krankenhaus stationär behandelt. Die Spezialisten des Düsseldorfer Unfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

