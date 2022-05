Düsseldorf-Mörsenbroich​: Mann im Hausflur mit Schusswaffe überfallen​

Düsseldorf Mit einer Schusswaffe ist ein Mann in Düsseldorf-Mörsenbroich in seinem Hausflur überfallen worden. Die Täter wollten seine Uhr und einen Ring stehlen. Die Tat misslang, die Polizei sucht nun Zeugen.

Bei einem versuchten schweren Raub in Düsseldorf-Mörsenbroich ist ein 37-Jähriger in seinem Hausflur von zwei Tätern mit einer Schusswaffe bedroht worden. Die Polizei fahndet nach den Männern und sucht Zeugen. Die Tat ereignete sich am Dienstag um 18.05 Uhr.