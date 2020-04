Düsseldorf-Mörsenbroich : Feuerwehr rettet Person aus brennender Halle

Düsseldorf Ein Brand in Düsseldorf-Mörsenbroich löste am Sonntag einen Großeinsatz aus. Die Einsatzkräfte konnten einen Man aus dem verrauchte Gebäude befreien.

Die Einsatzkräfte mussten sich gewaltsam Zugang zum Gelände verschaffte. Gleichzeitig teilte die herbeigerufene Polizei dem Einsatzleiter der Feuerwehr mit, dass in der ehemaligen Kfz-Werkstatt eines Taxibetriebs häufig Obdachlose schlafen. Diese Information wurde sofort an die zwei Feuerwehrleute im Inneren der Werkstatt weitergegeben. Diese konnten nach rund zwanzig Metern eine Person aus dem verrauchten Bereich retten. Der 42-jährige Mann war ansprechbar, er wurde mit einer Rauchgasvergiftung in das Augusta Krankenhaus Rath transportierte.