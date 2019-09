Düsseldorf-Mörsenbroich : Feuer in asiatischem Restaurant

Düsseldorf Ein Feuer in der Küche eines asiatischen Restaurants in Mörsenbroich löste am Mittwochabend einen Großeinsatz der Feuerwehr Düsseldorf aus. Verletzt wurde niemand.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus ungeklärter Ursache kam es am frühen Abend gegen 18.25 Uhr in der Küche des asiatischen Restaurants zu einem Brand. Das Feuer erfasste die gesamte Küche im ersten Obergeschoss. Der Brand breitete sich auch in den Treppenraum des Wohngebäudes aus, auch die an der Gebäuderückseite zum Dach geführte Abzugsanlage geriet in Brand.

Die Brandbekämpfung wurde über den Treppenraum und über einen Anbau an der Gebäuderückseite durchgeführt. Das Feuer selbst war schnell gelöscht. Aufwendiger war die Kontrolle der Abzugsleitung, die innerhalb des Gebäudes freigelegt werden musste.

Der Brandrauch wurde mit Hochdrucklüftern aus dem Gebäude geblasen. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst nicht tätig werden musste. Der Sachschaden wird vom Einsatzleiter auf 50.000 EUR geschätzt. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Kriminalpolizei hinzugezogen. Das städtische Amt für Verbraucherschutz wurde ebenfalls über den Zwischenfall informiert.

Wegen der Löschmaßnahmen kam es zu Behinderungen des Verkehrs im Bereich Münsterstraße Ecke Vogelsanger Weg. Der Einsatz war für die 38 Einsatzkräfte nach zwei Stunden beendet.

(csr)