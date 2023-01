Minderjähriger aus Niedersachsen Verdächtiger nach Drohung gegen Düsseldorfer Weihnachtsmärkte identifiziert

Wie ein Polizeisprecher sagte, ist der Tatverdächtige erst 15 Jahre alt. Er soll Straftaten nicht nur am Düsseldorfer Weihnachtsmarkt, sondern auch an einer Schule in Münster angedroht haben. Der Tatverdächtige habe die Telefonnummer seines Apparats zwar technisch verändert, die Ermittler seien ihm aber dennoch auf die Spur gekommen. Das hatte zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet.