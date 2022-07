Bluttat in Düsseldorf : 18-Jähriger durch Messerstich in U73 schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Handgemenge in der Stadtbahn U73 ist ein 18-Jähriger am Samstag durch einen Messerstich schwer verletzt worden. Zuvor waren er und sein dunkelhäutiger Freund von einem Unbekannten beschimpft worden. Der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Die Polizei fahndet nach einem Mann, der am Samstagnachmittag gegen 16.40 Uhr in der U73 in Richtung Süden einen 18-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt hat und unerkannt entkam. Der Täter war nach Angaben der Polizei mit dem jungen Mann, der in Begleitung eines dunkelhäutigen Jugendlichen (17) war, in der Straßenbahn in Streit geraten und hatte den 18-Jährigen während eines Handgemenges mit einem Messer verletzt.