Mann lebensgefährlich verletzt Messerstecherei in Düsseldorfer Altstadt – mutmaßliche Täter identifiziert

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hielten sich die beiden Männer in der Altstadt auf, als sie in der Kapuzinergasse mit der Gruppe von Jugendlichen oder Heranwachsenden in einen verbalen Streit gerieten. Die Gruppe soll sich zuvor an einem Imbiss versorgt haben, vermutlich an der Bolkerstraße, und ist wohl von dort in die Kapuzinergasse gelaufen.