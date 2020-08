Mordkommission ermittelt in Düsseldorf : Zwillingsbrüder mit Messer attackiert – 39-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Düsseldorf Bei einem Streit ist ein 39-Jähriger in Düsseldorf-Holthausen lebensgefährlich verletzt worden. Auch sein Bruder erlitt bei dem Messerangriff Verletzungen. Nun sucht die Polizei nach den flüchtigen Verdächtigen.

Am Freitagabend gegen 23.45 Uhr sind bei einer Auseinandersetzung zwei Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich auf der Münchener Straße Ecke Bonner Straße, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf am Samstagmittag mitteilten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der eingerichteten Mordkommission „Zwilling“ gerieten zwei 39 Jahre alte Zwillingsbrüder auf der Straße in Streit mit einer Gruppe bestehend aus einer Frau und vier Männern. Dabei griff demnach mindestens ein Mann aus der Gruppe einen der Brüder mit einem Messer an. Der 39-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste vor Ort reanimiert werden und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile ist er nach Polizeiangaben notoperiert worden. Sein Zwillingsbruder wurde bei dem Streit leicht verletzt. Auch er wurde in einer Klinik behandelt.