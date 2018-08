Düsseldorf: Messerangriff in Flingern - mutmaßlicher Täter wird Haftrichter vorgeführt

Frau in Straßenbahn attackiert : Messerangriff in Flingern - mutmaßlicher Täter wird Haftrichter vorgeführt

Düsseldorf Der Mann, der am Mittwoch in Düsseldorf eine Frau in einer Straßenbahn mit einem Messer angegriffen haben soll, ist geistig verwirrt. Das hat ein Gutachter bestätigt. Wie es mit dem Beschuldigten weitergeht, entscheidet sich am Donnerstag.

Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion sagte, werde der Mann am Donnerstag „um die Mittagszeit“ dem Haftrichter vorgeführt. Nachdem ein Gutachter den Mann bereits am Mittwoch für geistig verwirrt erklärt hat, rechne man mit einem Unterbringungsbefehl durch den Haftrichter, so der Sprecher. Das würde bedeuten, dass der Mann nicht ins Gefängnis, sondern in eine forensische Einrichtung eingewiesen wird. Mit einem Spruch des Richters rechne man am frühen Nachmittag.

Der Täter soll am Mittwochmorgen in einer Straßenbahn der Linie 709 in Flingern eine 27-jährige Frau attackiert haben. Sie wurde schwer verletzt, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Der Angreifer verließ nach der Tat die Bahn und setzte sich nahe der Haltestelle „Flingern S“ in der Flurstraße auf die Stufen eines Hauses. Anschließend ließ er sich von der Polizei widerstandslos festgenommen.

Foto: Uwe-Jens Ruhnau 10 Bilder Messerangriff in der Straßenbahn in Düsseldorf-Flingern