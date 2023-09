Brand in Düsseldorf Mehrere Autos bei Feuer in Autohaus zerstört

Düsseldorf · Bei einem Feuer in einem Autohaus in Düsseldorf-Gerresheim sind in der Nacht zu Montag mindestens zehn Autos beschädigt worden. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Brandursache ist noch unklar.

11.09.2023, 10:33 Uhr

20 Bilder Feuer in Autohaus in Düsseldorf - viele Wagen zerstört 20 Bilder Foto: Patrick Schüller

Zu einem Feuer in einem Autohaus ist die Feuerwehr Düsseldorf in der Nacht zu Montag gerufen worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Torfbruchstraße stellte sich heraus, dass mehrere im Freien auf dem Gelände abgestellte Autos brannten. Durch den schnellen Löschangriff konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Fahrzeuge oder das Gebäude verhindert werden. Mindestens zehn Autos wurden durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Über die Höhe des Schadens konnte die Feuerwehr keine Angaben machen, da laut Sprecher nicht bekannt sei, ob es sich um Neu- oder Gebrauchtfahrzeuge gehandelt habe. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Torfbruchstraße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(csr)