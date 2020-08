Trickbetrug in Düsseldorf : Meerbuscher Unternehmer zahlt halbe Million für falsches Gewinnspiel

Trickbetrug in Düsseldorf

Düsseldorf / Meerbusch Er hoffte auf den ganz großen Gewinn: 1,7 Millionen Euro hatten Betrüger einem Geschäftsmann aus Meerbusch versprochen. Doch bei ihren Treffen kassierte immer nur einer. Jetzt wurde einer der Betrüger auf der Kö in Düsseldorf festgenommen.

Am Dienstag wollte der Gewinnspiel-Organisator mal wieder Geld abholen. Doch der Unternehmer aus Meerbusch war nach knapp drei Wochen und rund einer halben Million Euro, die er schon gezahlt hatte, misstrauisch geworden und hatte die Polizei eingeschaltet. Die kam zum Treffen vor einer Bank an der Kö und nahm den 27-Jährigen fest, der wahrscheinlich nur ein Kurier im großangelegten Spiele-Betrug ist.

Konzert in Lank-Latum

Konzert in Lank-Latum : Drei Tenöre, Menü und Feuerwerk

Mutmaßliche Betrüger sollen Opfer gezielt in Unfälle verwickelt haben

Hauptverdächtiger aus Bonn : Mutmaßliche Betrüger sollen Opfer gezielt in Unfälle verwickelt haben

Freizeit in Meerbusch

Freizeit in Meerbusch : Böhler-Radweg mit Blühwiese, Graffiti und „schlauen“ Laternen

Die Staatsanwaltschaft will den Festgenommenen, der in Solingen wohnt, noch am Mittwoch dem Haftrichter vorführen.