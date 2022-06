Verdacht der gefährlichen Körperverletzung in Düsseldorf : Mann wurde wohl bei Trinkgelage unter Obdachlosen bewusstlos

Der Mann wurde am Dienstagabend bewusstlos am alten Hafen in Düsseldorf gefunden. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Der wohnungslose Mann, der am alten Hafen wohl bis zur Bewusstlosigkeit mit Alkohol abgefüllt wurde, liegt weiterhin im Koma. Die Polizei hat nun aber neue Erkenntnisse darüber, was an dem Abend geschah.

Der Zustand des Mannes, der am Dienstagabend bewusstlos am alten Hafen in Düsseldorf gefunden wurde, ist weiterhin kritisch. Der 50-Jährige liege weiterhin im Koma, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Ob er überlebt, ist nicht klar.

Was an dem Abend am alten Hafenbecken geschah, wird nun aber deutlicher. Die Polizei hatte zunächst vermutet, dass unbekannte Altstadt-Besucher den Obdachlosen bis zur Bewusstlosigkeit mit Alkohol abgefüllt hätten. Das hatten Beobachtungen einer Zeugin nahegelegt, die an dem Abend auch den Rettungswagen alarmiert hatte. Sie hatte beobachtet, wie sich mehrere Personen eng um den Obdachlosen scharten und ihm offenbar hochprozentigen Alkohol aus einer Flasche einflößten, aus der er vermutlich zuvor schon getrunken hatte.

Nun geht die Polizei davon aus, dass es sich dabei um ein Trinkgelage unter Obdachlosen gehandelt hat, das ausgeartet ist, wie der Sprecher sagte. Das hätten weitere Ermittlungen und Zeugenbefragungen ergeben. Der Tatvorwurf bleibe derselbe, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, der sich jedoch nicht gegen unbekannte Altstadtgänger richtet. Für wohnungslose Menschen in Düsseldorf dürfte das eine Entwarnung sein, so der Polizeisprecher.