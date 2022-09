Flora-Realschule in Düsseldorf-Unterbilk : Mann wollte angeblich Sprengsatz an Schule zünden

Die Realschule in der Florastraße in Unterbilk. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf Ein offenbar psychisch gestörter Mann wollte nach eigenen Angaben einen Sprengsatz an einer Schule in Düsseldorf-Unterbilk zünden. Er wurde von der Polizei festgenommen.

An der Flora-Realschule in Düsseldorf-Unterbilk herrschte am Mittwochmorgen Aufregung. In der Nacht war ein Mann festgenommen worden, der nach eigenen Angaben einen Sprengsatz an der Schule zünden wollte.

Der Verdächtige wurde am frühen Mittwochmorgen am Düsseldorfer Hauptbahnhof von Polizisten angesprochen. Er soll ihnen dann gesagt haben, dass er eine Bombe mit sich führe.

Den Sprengsatz wollte er seinen Angaben zufolge an der Realschule in der Floraschule zünden. Angeblich in der Nacht, wenn niemand im Gebäude ist, um nur einen Sachschaden anzurichten.

Als Beamte ihn durchsuchten, stießen sie in seiner Tasche auf verdächtige Gegenstände, die sie veranlassten, einen Bombenexperten hinzuzuziehen. Ob es sich tatsächlich um einen Sprengsatz handelte, blieb zunächst unklar.

Nach den Äußerungen des psychisch auffälligen Mannes hatte sich die Düsseldorfer Polizei entschlossen, noch vor Schulbeginn das Gebäude mit Spürhunden zu durchsuchen. Dabei sei aber nichts Gefährliches entdeckt worden.

Ein Vater, dessen Tochter dort zur Schule geht, berichtet, die Eltern seien am Morgen in der Schul-App unterrichtet worden. „Die Schule ist aufgrund eines polizeilichen Einsatzes geschlossen“, hieß es dort. Am Donnerstag solle der Unterricht wieder normal aufgenommen werden.

Über das mögliche Motiv des Mannes ist noch nichts bekannt. Auch ist noch unklar, ob der Mann eventuell einmal Schüler der Schule war. Im Laufe des Tages will die Polizei weitere Informationen veröffentlichen. Die Schule war zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Die „Bild“-Zeitung hatte zuvor über den Vorfall berichtet.

