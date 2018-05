Düsseldorf: Mann wird während Japan-Tag-Feuerwerk mit Messer verletzt

Während des Feuerwerks beim Japan-Tag hat sich in Düsseldorf eine Messerstecherei ereignet: Zwei junge Männer sollen laut Polizei einen älteren Mann verletzt haben. Offenbar war es vorher zum Streit gekommen.

Gegen 23.30 wurde die Polizei zu einem bekannten Club am Rhein gerufen: Vor der Disco soll ein 21-Jähriger einem 48-jährigen Mann aus Düsseldorf ein Messer in die Seite gestochen haben. Der Tatverdächtige soll am Sonntag wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein 20-jähriger Begleiter wird voraussichtlich am Mittag entlassen. Er war zuvor vernommen worden.