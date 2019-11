Münsterstraße gesperrt : Mann wird bei Feuer in Werkstatt in Düsseldorf schwer verletzt

Mann wird bei Feuer in Werkstatt in Düsseldorf schwer verletzt

Düsseldorf Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Nachlöscharbeiten dauern noch an, daher ist die Münsterstraße aktuell gesperrt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, brach der Brand in einer Werkstatt an der Münsterstraße im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf aus bislang ungeklärter Ursache gegen kurz vor 13 Uhr aus. Ein Mann wurde laut Feuerwehr dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste.