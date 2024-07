Überfall auf offener Straße in Düsseldorf Damit Räuber sie nicht bekommt - Mann versenkt seine Uhr im Gully

Düsseldorf · Ein Ehepaar mit teuren Uhren an den Handgelenken ist in Düsseldorf-Unterbilk auf offener Straße überfallen worden. Während die Täter die Uhr der Frau erbeuten konnten, versenkte der Mann seine schnell in einem Gully. Die Polizei sucht Zeugen.

01.07.2024 , 15:23 Uhr

Zwei Männer haben in Düsseldorf-Unterbilk einem Ehepaar aufgelauert und versucht, dessen kostbare Armbanduhren zu rauben. Während der Mann seine Uhr bewusst in einem Gully vor den Augen der Täter versenkte, flüchteten die Räuber mit der Uhr der Ehefrau. Nach der Tat am Samstag (29. Juni) um 18.05 Uhr an der Reichsstraße entkamen die maskierten jungen Männer auf einem Motorroller. Die Spezialisten des Raubkommissariats nach fahnden nun nach den mindestens zwei unbekannten Tätern. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Was war passiert? Während seine Frau schon im Auto saß, kamen auf den 58-Jährigen zwei unbekannte Täter zu. Plötzlich umklammerten sie ihn von hinten und versuchten, ihm die Uhr vom Arm zu reißen. Dabei ging der Geschädigte zu Boden und verletzte sich leicht. Seine Frau eilte ihm zur Hilfe. Bei dem anschließenden Gerangel wurde ihr die Uhr vom Arm gerissen. Der Mann reagierte geistesgegenwärtig und warf seine Armbanduhr in einen Gully. Daraufhin flüchteten die beiden maskierten Räuber mit einer weiteren Person, die auf einem Motorroller wartete. Die Täter werden als 1,80 Meter groß und kräftig beschrieben. Sie waren dunkel gekleidet. Die Uhr konnte der Mann wieder selbstständig aus dem Gully fischen. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211 - 870-0. Kennen Sie schon unseren Düsseldorf-Podcast? Im Rheinpegel hören Sie jede Woche das Wichtigste aus der Landeshauptstadt. Einfach hier klicken. Neuigkeiten aus der Region, Deutschland und der Welt finden Sie in unseren RP-Newslettern - speziell zu einzelnen Themen oder als tägliches Nachrichten-Update. Hier geht es zur Anmeldung.

(csr)