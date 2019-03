Fahndung der Polizei: Mann soll Elfjährige in Düsseldorf sexuell belästigt haben

Düsseldorf Eine Schülerin ist in Düsseldorf-Bilk sexuell belästigt worden. Die Elfjährige wehrte den Angreifer mit Schlägen und Tritten ab. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem Mann, der asiatisch aussehen soll – und womöglich nicht zum ersten Mal ein Kind verfolgte.

Am Freitagnachmittag ist ein elfjähriges Mädchen in Düsseldorf-Friedrichstadt von einem etwa 20 Jahre alten Mann sexuell belästigt worden. Das Kind war gegen 15 Uhr auf dem Heimweg, hatte gerade die Tür des Mehrfamilienhauses an der Elisabethstraße aufgeschlossen und den Flur betreten, als hinter ihr der Fremde noch durch die sich langsam schließende Tür schlüpfte. Er packte das Mädchen, hielt es fest und versuchte sofort, es in Richtung der Kellerräume zu drängen.

Möglicherweise war die Elfjährige nicht das erste Opfer des Unbekannten. Bereits am 25. Januar hatte ein asiatisch aussehender Mann in einem Mehrfamilienhaus an der Binterimstraße ein zehnjähriges Mädchen sexuell belästigt. Am selben Tag – ebenfalls einem Freitag – war an der Kronprinzenstraße eine 13-Jährige belästigt worden. Aufgrund der in diesen Fällen unterschiedlichen Beschreibungen war die Polizei von zwei Tätern ausgegangen. Inzwischen wird aber nicht mehr ausgeschlossen, dass der Gesuchte für alle drei Taten verantwortlich ist.