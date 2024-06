Verdächtiger in Düsseldorf festgenommen Mann onaniert im Zug vor Jugendlicher

Gegen 19.30 Uhr suchte Jugendliche die Bundespolizeiwache am Hagener Hauptbahnhof auf. Sie gab an, dass sie sich fünf Minuten zuvor im RE4 von Dortmund nach Aachen befunden habe. Sie habe in einer Vierer-Sitzgruppe gesessen, als sich ein Mann zu ihr setzte. Kurz darauf soll dieser sein Geschlechtsteil aus seiner Hose herausgeholt und an diesem manipuliert haben.