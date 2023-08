Festnahme in Düsseldorf Mann mit 3,1 Promille wirft mit Flasche im Hauptbahnhof

Zuletzt wurde am Sonntagvormittag im Rahmen der Streifentätigkeit am Flughafen Düsseldorf ein 25-Jähriger durch die Bundespolizisten kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen Diebstahls gesucht wurde. Die Geldstrafe in Höhe von 430 Euro konnte der in Düsseldorf lebende Mann jedoch begleichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 43 Tagen abwenden.