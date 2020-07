Düsseldorf : Mann in S-Bahn mit Brotmesser attackiert

Düsseldorf Ein junger Mann wurde am Samstagmorgen in der S-Bahn auf der Fahrt von Düsseldorf nach Duisburg von bislang unbekannten Tätern mit Schlägen, Tritten und einem Messer angegriffen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der S1 kam es am Samstagmorgen gegen 4.50 Uhr auf Höhe des Düsseldorfer Flughafens zu einer Auseinandersetzung zwischen einem jungen Mann und einer siebenköpfigen Personengruppe.

Zunächst soll es sich laut Zeugenaussagen nur um eine verbale Auseinandersetzung gehandelt haben, diese sei dann jedoch eskalierte. Auf den 24-Jährigen wurde eingeschlagen und eingetreten. Mehrere Zeugen mischten sich ein und versuchten die Situation zu beruhigen.

Ein Täter soll im weiteren Verlauf ein Brotmesser gezogen und damit mehrfach auf den 24-Jährigen eingestochen haben. Der Geschädigte wurde dabei am Kopf verletzt. Anschließend flüchteten die Männer. Die anwesenden Zeugen versorgten die Schnittwunde des Opfers und alarmierten die Polizei.

Beamte der Bundespolizei trafen im Duisburger Hauptbahnhof auf den Geschädigten und die Zeugen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Zeugenbefragung erfolgte noch vor Ort. Die Tätergruppe soll demnach bereits an einem vorherigen Halt ausgestiegen sein.

Die Auswertung einer Videoaufzeichnung wurde veranlasst. Gegen die unbekannten Täter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

