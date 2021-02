Großeinsatz in Urdenbacher Kämpe : Mann bricht im Eis ein - dramatische Rettungsaktion in Düsseldorf

Mann bricht im Eis ein - dramatische Rettungsaktion in Düsseldorf

Großeinsatz in Urdenbacher Kämpe

Düsseldorf Ein im Eis eingebrochener Mann hat in der Urdenbacher Kämpe einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Er musste mithilfe eines Polizeihubschraubers und einer Wärmekamera lokalisiert werden.

Eine Passantin wurde am Donnerstagvormittag durch Hilferufe auf einen Mann aufmerksam, der im Bereich des Urdenbacher Altrheins in einem überfluteten Gebiet ins Eis eingebrochen war. Mithilfe der Wärmebildkamera eines Polizeihubschraubers konnte der 49-Jährige genau lokalisiert und durch Feuerwehrkräfte gerettet werden.

Über die Notrufnummer meldete eine Spaziergängerin Hilfeschreie aus dem Bereich des Urdenbacher Altrheins, der aufgrund des Hochwassers überflutet ist. 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst wurden daraufhin zur Peter-Behrens-Straße in Garath geschickt.

Mit vereinten Kräften konnte der 49-Jährige aus dem hüfttiefen Wasser gerettet und an Land gebracht werden. Der stark unterkühlte Sportler hatte sich bereits die nasse Kleidung im Wasser ausgezogen und kam sofort in einen Rettungswagen. Der Notarzt untersuchte ihn vor Ort, im Anschluss wurde der Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Mann bereits mehr als eine halbe Stunde im Wasser, bis die Spaziergängerin auf die Hilfeschreie aufmerksam wurde.