Vorfall in Düsseldorf Mann im Hauptbahnhof ins Gleisbett gestoßen

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof sind am Sonntagabend zwei Männer in Streit geraten. In dessen Verlauf stieß der 50-Jährige den 49-Jährigen ins Gleisbett. Der Geschädigte konnte zurück auf den Bahnsteig gezogen werden. Der Tatverdächtige wurde von Beamten der Bundespolizei festgenommen.