Feuerwehr fordert Höhenretter an : Mann fällt auf der Rheinuferpromenade von der Brüstung

2019 wurde da Geländer an der Rheinuferpromenade noch einmal um weitere zehn Zentimeter erhöht. Aber auch das hat den Sturz des 32-Jährigen am Samstag nicht verhindert. Foto: Wolfgang Harste (pfw)

Düsseldorf Am Samstagabend stürzte in Höhe des Schlossturms am Rheinufer aus bislang ungeklärter Ursache ein 32-jähriger Mann von der Brüstung des Gehweges an der Rheinuferpromenade. Er blieb am Ufer verletzt liegen und musste durch die Höhenretter der Feuerwehr gerettet werden. Nach notärztlicher Versorgung kam er in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Von Andrea Röhrig

Kurz nach 19 Uhr hatten Passanten den Rettungsdienst gerufen. Der Leitstellendisponent entsandte umgehend einen Rettungswagen sowie den Notarzt zur Einsatzstelle unterhalb der Rheintreppen. Als der Rettungsdienst nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintraf, fanden sie den verletzten Mann im Uferbereich des Rheins vor.

Da sich der Transport des Verletzten über den Uferbereich und die schmale Zugangstreppe als schwierig darstellte, wurden die Höhenretter der Feuerwehr benachrichtigt, um den Verletzten aus seiner misslichen Lage zu befreien. Nach einer medizinischen Erstversorgung am Rheinufer erfolgte dann der Transport durch eine Schleifkorbtrage auf den Rheinuferweg, teilte die Feuerwehr am Sonntagvormittag mit. Zunächst wurde der Mann im Rettungswagen versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz für die 18 Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst der Standorte Münsterstraße und Fürstenwall war nach zweieinhalb Stunden beendet.