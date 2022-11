Massenschlägerei in Düsseldorf : Mann fährt mit Absicht in Menschengruppe - Zeugen gesucht

Polizisten im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Update Düsseldorf/Leverkusen In Düsseldorf-Mörsenbroich gipfelte in der Nacht zu Samstag eine Massenschlägerei in einer Attacke mit einem Auto. Am Sonntag ordnete ein Haftrichter Untersuchungshaft für den 37-jährigen Fahrer an. Die Polizei sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Massenschlägerei auf einem Parkplatz am Vogelsanger Weg gipfelte in der Nacht zu Samstag gegen 4.05 Uhr darin, dass einer der Beteiligten mit einem Auto samt weiterer Insassen in eine Menschengruppe fuhr und mindestens fünf Personen verletzte.

Der Fahrer des Wagens konnte kurze Zeit später in Leverkusen festgenommen werden. Die Polizei setzte wegen eines versuchten Tötungsdeliktes eine Mordkommission ein. Am Sonntag wurde der 37-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der laut Polizeisprecherin Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags anordnete.

Ermittlungen der Mordkommission haben ergeben, dass sich vor Ort weitere Zeugen aufgehalten haben, die wahrscheinlich sachdienliche Hinweise zum Geschehen machen können. Die Ermittler bitten die Zeugen, sich an das Kriminalkommissariat 11 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 zu wenden.

Es soll sich um mehrere Dutzend Personen gehandelt haben, die mutmaßlich nach einer Feier auf dem Parkplatz in Mörsenbroich aneinandergeraten waren, teilt die Polizei mit. Sie verweist zudem auf Zeugenangaben, wonach mindestens fünf Personen angefahren, teilweise sogar auf die Motorhaube geladen und zu Boden geschleudert wurden.

Mehrere Männer mussten mit Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Wie es zum Streit und zu den gewaltsamen Attacken gekommen war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

(felt/ale/csr)