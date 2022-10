Festnahme in Düsseldorf : Mann entblößt sich vor dem Hauptbahnhof

Festnahme in Düsseldorf

Düsseldorf Für Aufsehen sorgte ein Mann auf dem Vorplatz des Düsseldorfer Hauptbahnhofs: Zunächst trat er gegen eine Telefonzelle, entblößte sich dann vor zwei Frauen und leistete dann erhebliche Widerstand bei seiner Festnahme durch die Bundespolizei.

Die Beamten wurden am Mittwochnachmittag auf eine Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz aufmerksam. Sie sahen, wie der 31-Jährige gegen eine Telefonzelle trat. Zwei 36- und 51-jährige Frauen berichteten, dass sich der aggressive Mann zuvor vor ihnen entblößte und sein Geschlechtsteil zeigte.

Eine Überprüfung im polizeilichen System ergab, dass er bereits wegen Gewaltdelikten hinlänglich bekannt ist. Ein Richter entschied, ihn erst am Folgetag um 1 Uhr zu entlassen. Er wurde an das Polizeipräsidium Düsseldorf zur Ausnüchterung übergeben.

Bereits am Dienstag entdeckten Beamte der Bundespolizei bei einer stichprobenartigen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Athen einen zur Fahndung ausgeschriebenen Mann. Der 36-Jährige wurde von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht.

Diese hatte im Dezember 2014 einen Haftbefehl wegen Diebstahls in sechs Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, gegen den zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten Verurteilten erlassen. Hiervon hatte der Mann bereits zwei Jahre und drei Monate verbüßt, bevor er im Dezember 2014 nach Griechenland abgeschoben wurde. Es verblieb demnach eine Restfreiheitsstrafe von sechs Monaten.