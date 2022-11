Polizei sucht Zeugen : Unbekannter raubt 82-Jähriger Geldbörse

Düsseldorf Auf dem Weg von ihrer Bank nach Hause wurde eine 82-Jährige in Düsseldorf-Ludenberg beraubt. Unbekannte stahlen ihr die Geldbörse. Ganz in der Nähe wurde erst vor wenigen Tagen eine 88-Jährige überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagnachmittag in Ludenberg einer Seniorin die Geldbörse geraubt. Ganz in der Nähe war erst vor wenigen Tagen eine andere Seniorin überfallen worden.

Laut Polizei befand sich die 82-jährige Frau gegen 14.15 Uhr von ihrer Bankfiliale an der Grafenberger Allee kommend auf dem Heimweg zu ihrer Seniorenresidenz an der Ernst-Poensgen-Straße. Unterwegs überholte sie am Wald ein Mann, der sich auf eine Bank setzte und sie beobachtete.

Als die Frau das Grundstück der Residenz betrat, griff der Täter nach der Handtasche der Seniorin und entwendete ihr das Portemonnaie. Anschließend flüchtete er in Richtung Wald. Die Überfallene blieb unverletzt.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll 1,70 Meter groß und etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Er hatte dunkle, lockige Haare und eine schlanke, sportliche Statur. Zur Tatzeit trug er einen hellen Pullover mit Kapuze und eine helle Hose.

Erst am Mittwoch (2. November) ist um 10.45 Uhr ganz in der Nähe eine 88-jährige Frau überfallen worden. Auch sie war auf dem Weg zu ihrer Wohnung in der Seniorenresidenz. Sie wurde von zwei Männern auf einem Fahrrad und einem Täter, der zu Fuß unterwegs war, beraubt. Die Frau fiel zu Boden und verletzte sich leicht.

In diesem Fall werden die Täter wie folgt beschrieben: Die beiden Männer auf dem Fahrrad sind etwa 1,70 Meter groß, haben eine normale Statur. Sie waren zum Zeitpunkt der Tat dunkel gekleidet und trugen eine schwarze Mund-Nasen-Maske. Die dritte Person ist männlich und etwa 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur. Auch er war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Mund-Nasen-Maske.

Hinweise in beiden Fällen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870-0.

