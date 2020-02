Düsseldorf-Ludenberg : Motorrad-Diebe auf frischer Tat ertappt

Düsseldorf Zivilbeamte der Düsseldorfer Polizei haben zwei Männer dabei beobachtet, wie sie Motorräder aus einer Tiefgarage in Ludenberg stehlen wollten. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Sie beobachteten, wie das Fahrzeug in die Straße Am Wildpark einbog und der Fahrer den Lkw am Ende der Straße parkte. Mit Unterstützung weiterer Beamter wurden die Männer observiert. Die Tatverdächtigen gingen zu Fuß zu verschiedenen Tiefgaragen und verschafften sich dort Zugang.

An der Straße An der Kaiserburg verließen die beiden Männer eine Tiefgarage mit zwei hochwertigen Motorrädern und verluden sie auf die Ladefläche des Lkw. An der Kreuzung Ludenberger Straße/Ernst-Poensgen-Allee griffen die Beamten zu und hinderten den Lkw an der Weiterfahrt.