Düsseldorf-Ludenberg Lkw rutscht in Porsche

Düsseldorf · Auf glatter Straße ist am Samstag in Düsseldorf-Ludenberg ein Lkw in einen am Rand geparkten Porsche gerutscht. Dieser wurde gegen eine Mauer gedrückt.

22.01.2024 , 12:38 Uhr

Beim Abladen des kleinen Baggers ist der Lkw in den Porsche gerutscht. Foto: Julia Hallmann

Bei den am Wochenende in Düsseldorf noch vorherrschenden Minustemperaturen waren viele kleinere Straßen noch rutschig. So offenbar auch der Rolander Weg in Ludenberg. Dort sollte am Samstag gegen 12 Uhr ein Minibagger von einem Lkw-Anhänger abgeladen werden. Bei dem Manöver kam der Lkw ins Rutschen, prallte gegen einen am Straßenrand geparkten Porsche Macan und drückte den SUV gegen eine Grundstücksmauer. Wie eine Augenzeugin berichtete, wurde der Wagen dabei erheblich beschädigt.

(csr)