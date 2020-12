Düsseldorf-Ludenberg : Einbrecher nach Suche mit Hubschrauber festgenommen

Ein Polizei-Hubschrauber und Spürhunde waren nach einem Einbruch in Düsseldorf-Ludenberg im Einsatz. Schließlich konnte einer von zwei Verdächtigen an der A3 festgenommen werden. Der Mann ist bereits polizeibekannt.

Einen Einbruch an der Bergischen Landstraße in Ludenberg bemerkte am Donnerstagnachmittag ein Augenzeuge und verständigten die Polizei. Die Täter flüchteten mit einem schwarzen Golf in Richtung Mettmann. Streifenwagen fahndeten sowohl im Tatortbereich, als auch auf den Ausfallstraßen.