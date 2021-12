Nach Unfall in Düsseldorf-Ludenberg : 69-Jähriger in Krankenhaus gestorben

69-Jähriger in Krankenhaus gestorben

Nach Unfall in Düsseldorf-Ludenberg

Düsseldorf Nach dem schweren Unfall in Düsseldorf-Ludenberg am Dienstagabend ist einer der Unfallbeteiligten im Krankenhaus gestorben. Zwei Autos waren frontal zusammengstoßen.

Der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in Ludenberg schwer verletzte Mann ist im Krankenhaus gestorben. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 69-jähriger Düsseldorfer auf der Ludenberger Straße in den Gegenverkehr und prallte gegen das Fahrzeug eines 43-Jährigen aus Mettmann.