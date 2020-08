In Düsseldorf-Lohausen : Wieder ein Geldautomat in Düsseldorf gesprengt

Dieser Automat wurde auf dem Uni-Campus im vergangenen Jahr gesprengt. In Lohausen sei der Schaden am Gebäude geringer geblieben, heißt es. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Zwei Detonationen schreckten die Anwohner an der Niederrheinstraße am Donnerstag in den frühen Morgenstunden auf. Unbekannte hatten den Geldautomaten der Volksbank gesprengt.

Zwei Personen ergriffen kurz nach den Explosionen die Flucht – auf Motorrollern. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein, überwachte auch die nahe A44, doch von den Tätern fehlt jede Spur.

Zur Beute der Täter macht die Polizei in Düsseldorf grundsätzlich keine Angaben. Zumindest sei der Gebäudeschaden, den die Automatensprenger immer wieder in Kauf nehmen, in diesem Fall aber gering geblieben, sagte ein Sprecher.

Einzelheiten zur laufenden Fahndung sollen im Lauf des Tages bekannt werden.