Düsseldorf-Lohausen Räuber scheitert an Kassiererin

Am Mittwoch (28.12.2022) gegen 19 Uhr forderte der Mann im Kassenbereich des Geschäfts an der Niederrheinstraße ohne weitere Drohungen die Herausgabe von Bargeld. Als die Mitarbeiterin dies einfach verneinte, zog der Täter sein Pfefferspray und sprühte in den Kassenbereich.